In maart werd Asterix & Obelix: Slap Them All aangekondigd en toen was al duidelijk dat de game ergens dit najaar zou gaan verschijnen. De ontwikkelaar en uitgever houden woord, want ze hebben de releasedatum bekendgemaakt. Zo weten we dat deze titel gepland staat voor 25 november later dit jaar.

Op deze datum verschijnt Asterix & Obelix: Slap Them All voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Samen met deze aankondiging is er een nieuwe trailer vrijgegeven die een goed beeld van de gameplay geeft.

In tegenstelling tot eerdere 3D games, betreft het hier een 2.5D titel die de grafische stijl van de strips heeft overgenomen, waardoor het nog meer als een echt Asterix & Obelix avontuur oogt.