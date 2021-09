GamesIndustry.biz meldde afgelopen mei al het bestaan van een nieuwe EA studio, die zich zal focussen op nieuwe open-wereld action-adventure games. Het lijkt erop dat de mogelijke naam van deze onbekende studio nu ook bekend is, nadat EA vorige maand een handelsmerk heeft aangemeld bij de US Patent and Trademark Office en de European Union Intellectual Property Office.

Als de aanname klopt, zal Neon Black Studios geleid worden door ex-Monolith Productions vice president en studiohoofd Kevin Stephens. Stephens heeft onder andere gewerkt aan Middle-Earth: Shadow of Mordor en Shadow of War, wat mogelijk mede de reden is voor zijn aanstelling als studiohoofd bij EA’s nieuwe studio. Een game van deze studio hoef je nog lang niet te verwachten, in mei deelde Stephens namelijk dat ze nog in de opzet fase van de studio zelf zitten, het delen van informatie over de studio daarentegen zou mogelijk al deze herfst op de planning staan.

De uitbreiding van EA naar open-wereld action-adventure games mag niet geheel als een verrassing komen met het huidige succes van dit genre, en gezien het feit dat EA al langere tijd geen games in dit genre heeft uitgebracht naast Star Wars Jedi: Fallen Order. Of de studio nieuwe IP’s of vervolgen op bestaande IP’s zal ontwikkelen blijft vooralsnog onbekend, maar hopelijk komen we daar deze herfst nog achter.