Hopelijk hebben jullie allen jullie kaartjes al gekocht, want Bus Simulator 21 is gearriveerd bij zijn halte. Voor al degenen onder ons die ooit al eens gedroomd hebben van een leven als buschauffeur, is dit een hoogdag. De release van een nieuwe game gaat uiteraard steevast gepaard met een launch trailer en dat is nu ook het geval.

De verschillende features van de game worden in de trailer belicht en enkele bekende merken rijden even langs. Bus Simulator is vanaf nu verkrijgbaar voor de PS4, Xbox One en pc. Bekijk de trailer hieronder.