Iedereen heeft zo zijn ‘guilty pleasures’ en als dat van jou Peppa the Pig is, dan heb je 22 oktober al in je agenda gemarkeerd staan. Dan komt namelijk My Friend Peppa Pig uit voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Van deze game zijn nu de eerste gameplaybeelden getoond.

In My Friend Peppa Pig speel je als een vriend van het bekende biggetje en ga je samen op avontuur. De video laat zien dat je zelf kan bepalen wat voor dier je bent en hoe je eruitziet. Wat je nog meer van de game kunt verwachten en hoe het spel oogt check je hieronder.