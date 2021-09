Netflix en The Pokémon Company hebben de Westerse releasedatum aangekondigd voor de nieuwste Pokémon film. De 23ste film in de Pokémon franchise kwam in Japan al eerder uit op 25 december 2020, maar na lang wachten kunnen de Pokémon fans over de rest van de wereld de film dus binnenkort ook zien. Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle komt namelijk wereldwijd uit op Netflix op 8 oktober 2021.

Samen met de aankondiging van de releasedatum, heeft The Pokémon Company ook een trailer uitgebracht voor de nieuwe film. In dit nieuwe avontuur ontdekt Ash een mysterieuze jungle waar hij Koko en de mythische Pokémon Zarude ontmoet. Samen zullen zij de jungle moeten beschermen tegen het kwaad dat de jungle bedreigt.

Om de aankondiging van de releasedatum van de nieuwe film te vieren, kunnen Pokémon Sword en Shield spelers zich inschrijven voor de Pokémon Trainer Club nieuwsbrief om op 7 oktober een code te ontvangen voor Dada Zarude en Shiny Celebi, twee Pokémon die ook in de film voorkomen. Let op: schrijf je in vóór 25 september, alleen dan ontvang je de code. Daarnaast kunnen Pokémon GO fans ook uitkijken naar een nieuwe cross-over met de film, maar daar is helaas verder nog niets over bekend.

Met de aankomende release van deze film, Pokémon Shining Diamond, Brilliant Pearl en Pokémon Legends Arceus, hebben Pokémon fans genoeg om naar uit te kijken de komende tijd. Waar kijk jij het meest naar uit?