Op 19 november zullen Pokémon Brilliant Diamond en Pokémon Shining Pearl voor de Nintendo Switch verschijnen en daarmee keren de klassiekers Diamond en Pearl terug. Vanmiddag heeft The Pokémon Company tijdens Pokémon Presents de game uitgebreid laten zien middels een nieuwe trailer en die kan je hieronder bekijken.

Dat is echter niet het enige, want ook kwam er nog een ‘deep dive’ aan te pas, waarin men dieper op de games ingaat, zodat je een goed overzicht krijgt van wat je van deze uitgaven kunt verwachten later dit jaar.

Tot slot brengt Nintendo op 5 november nog een speciale editie van de Nintendo Switch Lite uit, geheel in het teken van de game. Zie de afbeelding hieronder.