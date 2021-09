Party games, je bent fan of net niet, maar het heeft zeker zijn charme en plaats op familiefeestjes. Binnenkort kunnen we Push Your Family verwelkomen, een nieuwe telg binnen het genre, ontwikkeld door de Utrechtse studio Meteor Mug.

De onderstaande trailer toont de dolle pret die je met deze game kan beleven. We zien hoe familieleden in een cartooneske verpakking elkaar vrolijk van ijsschotsen en onder aanstormende achtbanen duwen, gewoon omdat… Ja, waarom eigenlijk?

Geen flauw idee. Dat maakt het vooruitzicht echter niet minder lollig. Uniek is de net uitgebrachte minigame, die mee bepaalt wanneer het afgewerkte product in de virtuele winkelrekken belandt. Voel je vrij om het even uit te proberen.

Pusy Your Family wordt ontwikkeld voor pc en is reeds beschikbaar via early access.