Nintendo werkt alweer een tijdje samen met LEGO en dit heeft voor interessant speelgoed gezorgd. Hetzelfde kan gezegd worden over het nieuwste product, dat ditmaal onder de ‘premium’-categorie valt.

De LEGO Super Mario 64 Question Block is – zoals de naam al doet vermoeden – het bekende gele vraagtekenblok uit de reeks, die je muntjes of een power-up geeft. Dit blok kan je openen en dan zie je vier miniatuurlevels uit Super Mario 64. Hierin zijn tien verschillende personages te zien, waaronder Mario, Lakitu en Chain Chomp. Het blok zelf is circa 18x18cm groot.

Heb je interesse in deze LEGO uitgave, dan zal je moeten wachten tot 1 oktober. Vanaf dan ligt het LEGO Super Mario 64 Question Block in de winkels. Aangezien het onder de ‘premium’-categorie valt, moet je wel diep in de buidel tasten. Het LEGO vraagtekenblok kost namelijk €169,99.

Wil je eerst zien wat dit product exact is, bekijk dan de onderstaande video.