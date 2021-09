De Epic Games Store geeft elke week twee gratis games weg en we wisten al dat Sheltered voor deze week op de planning stond. Het is nu ook bekend wat de tweede titel is.

Buiten Sheltered kan je namelijk ook NioH: The Complete Edition downloaden. Deze bevat het eerste deel uit de serie, plus de drie uitbreidingen die na de lancering zijn uitgegeven: Dragon of the North, Defiant Honor en Bloodshed’s End.

Sheltered en NioH: The Complete Edition kan je tot 16 september binnenhalen. Daarna worden er weer twee nieuwe games aangeboden en het is al bekend welke dat zullen zijn: Speed Brawl en Tharsis.