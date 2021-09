EPOS timmert al geruime tijd hard aan de weg met headsets en andere accessoires voor de gamers en vandaag hebben ze een nieuwe headset aangekondigd: H3 Hybrid. Deze headset is vanaf nu verkrijgbaar voor een adviesprijs van € 179,- en op een later moment komt EPOS nog met een H3PRO Hybrid tegenhanger, die draadloos is.

Dit betekent ook dat de H3 Hybrid zelf een headset is die je met snoer dient te gebruiken. Daarvoor krijg je verschillende mogelijkheden tot aansluiten en de headset is voorzien van een afneembare microfoonarm. Deze headset werkt met de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.

Hieronder een aantal eigenschappen van deze nieuwe headset: