Microsoft timmert hard aan de weg met het Game Pass abonnement en de Xbox Series X|S consoles, dit blijkt wel uit continue ontwikkelingen. De Amerikaanse gigant heeft op de website van Xbox bekendgemaakt dat er vanaf nu weer een nieuwe manier is om Xbox games te spelen.

Een update voor de Xbox app voor Windows 10 of later maakt het namelijk mogelijk om direct games uit de cloud of via je thuisconsole naar je pc te streamen. Dit is natuurlijk handig voor mensen die zelf geen Xbox hebben, maar wel graag met vrienden willen samen spelen, of als de tv een avond in beslag is genomen.

Game Pass Ultimate abonnees kunnen via de cloud Game Pass titels naar hun pc streamen en mocht je thuis een Xbox Series X|S of Xbox One hebben staan, dan is het mogelijk om alle games uit je catalogus op te starten. Je hebt voor beide opties wel een Windows 10 pc en een compatible controller nodig.