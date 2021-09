Dit jaar viert de Tokyo Game Show feest, want in 2021 is het de 25ste verjaardag van het grootste gaming evenement in Azië. De show is dit jaar – net zoals andere conferenties – digitaal te bewonderen en Microsoft heeft bevestigd dat zij ook dit jaar aanwezig zullen zijn, zo maakt men bekend via de website van Xbox.

Microsoft zegt dat de showcase zal draaien om updates van eerder aangekondigde titels, en dat deze informatie op 30 september om 11:00 uur Nederlandse tijd gedeeld gaat worden. Voor het volledige programma van de Tokyo Game Show kun je terecht op de officiële website. Naast Microsoft passeren onder meer Square Enix, SEGA/Atlus en Capcom de revue.