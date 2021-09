Eergisteren lieten we al weten dat de PS5 een nieuwe software update zou ontvangen en inmiddels is het dan eindelijk zover. In een eerdere trailer zagen we zeer uitgebreid hoe je de SSD-uitbreiding in je PlayStation 5 console plaatst, maar vandaag zien we in een nieuwe trailer dat het ook veel sneller kan.

De onderstaande trailer toont namelijk in een 30-tal seconden hoe je een extra SSD in je PS5 monteert. De update brengt ook nog een heleboel andere verbeteringen en aanpassingen met zich mee, die we uitgebreid besproken hebben in dit bericht.