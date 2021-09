Eerder deze week kwam onverwachts de 13.0.0 Switch firmware update uit, waarmee eindelijk ondersteuning voor extra Bluetooth apparaten werd toegevoegd, een functie waar menig Switch gebruiker al langere tijd om vraagt. Daarnaast waren er ook nog wat andere aanpassing, zoals de toevoeging van de “Update Dock” optie, wat het mogelijk moet maken om met de nieuwe Nintendo Switch dock met LAN poort updates te ontvangen, alsook de optie om in sleep modus een internetconnectie te behouden op de Switch.

Nu blijkt dat Nintendo mogelijk niet alle verbeteringen heeft genoemd in de changelog. Een aantal dagen na de firmware update lijkt het er namelijk op dat een aantal Switch games sneller opstarten, zo merkt Twittergebruiker pikuri op. Of dit daadwerkelijk geldt voor ieder spel op de Nintendo Switch wordt nog even afwachten totdat mensen meer data hebben verzameld en dit hebben vergeleken met Switch systemen die nog op een andere versie draaien.

Heb jij al iets gemerkt aan de laadtijd tijdens het opstarten van jouw Switch spellen? Laat het dan even in de reacties weten, en dat bij welke spellen jij een snellere (of langzamere) opstartsnelheid merkt.

How come no one has been talking about how boot times for games have been dramatically shortened after the latest Switch firmware update? This is nuts. Games launch so fast now that the “Switch” animation on the lower right doesn’t have a chance to play out. pic.twitter.com/UW6DyWFgxw

— pikuri (@pikuri_) September 16, 2021