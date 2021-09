Sinds de release van de Xbox Series X|S is het mogelijk om het opslaggeheugen verder uit te breiden. Hiervoor dien je een externe SSD kaart aan te schaffen die je achterin de consoles kunt prikken. Tot op heden is er een variant van 1TB beschikbaar, die voor pakweg € 219,- verkocht wordt, wat het tot een dure uitbreiding maakt.

Er lijkt echter een goedkoper alternatief onderweg te zijn, want XboxSquad.fr heeft een 500GB variant gespot. Seagate zou werken aan een 500GB SSD voor de Xbox Series X|S en die heeft volgens gelekte informatie een prijskaartje van rond de € 125,-, wat het tot een mooi alternatief maakt hoewel je natuurlijk wel de helft minder ruimte hebt tegenover de grotere, al beschikbare variant.

De Franse retailer Micromania heeft deze SSD in het assortiment opgenomen, maar dat echter voor een prijs van € 154,99, wat weer een stuk forser is. De release staat volgens die retailer op 14 november, maar een officiële aankondiging moet nog gedaan worden, alsook een bevestiging van de adviesprijs. Ruim € 150,- is namelijk nogal fors, gezien je voor € 70,- meer de 1TB variant kan kopen.

Hoe dan ook, het is even afwachten tot Seagate en Microsoft een officiële aankondiging doen en bij meer nieuws lees je het hier.