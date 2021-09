Microsoft gaat vrolijk door met de Xbox Free Play Days, want nadat we in de afgelopen weken al de nodige games gratis hebben kunnen spelen voor een beperkte tijd, is dat dit weekend niet anders. De onderstaande games zijn allemaal beschikbaar om gratis te spelen op de Xbox Series X|S, mits je Xbox Live Gold of Xbox Game Pass Ultimate abonnee bent.

Je kunt deze titels spelen tot 19 september rond middernacht en je krijgt de volledige titel tot je beschikking. Besluit je de game naderhand aan te schaffen, dan profiteer je van forse kortingen variërend van 55 tot maar liefst 80%.

Hunt: Showdown

Judgment

Blood Bowl 2: Legendary Edition

Interesse in een van deze games, dan kun je ze via de Microsoft Store downloaden naar je console en er dit weekend van genieten.