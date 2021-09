Het is heel erg stil rondom de Castlevania-serie, maar het lijkt erop dat daar verandering in gaat komen. Op de website van de Taiwanese rating board is namelijk ‘Castlevania Advance Collection’ opgedoken.

De bekende franchise is de laatste jaren alleen te zien in anime-series, die op Netflix staan. De laatste game was Castlevania Anniversary Collection, die in mei 2019 uitkwam. Het ziet er nu naar uit dat er weer een bundel onderweg is.

De bundel bevat een drietal Game Boy Advance-titels: Castlevania: Circle of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance en Castlevania: Aria of Sorrow. Dit zijn stuk voor stuk sterke delen uit de serie. Volgens de rating board zal deze bundel verschijnen op de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.