De aliens van Rainbow Six Extraction hebben er een nieuwe geduchte tegenstander bij, ditmaal in de vorm van Doc. Deze medische expert is helemaal klaar om zijn teammaten te ondersteunen en te genezen met zijn helende vaardigheden.

Het zal je vast niet verbazen dat Doc een ‘stim pistol’ heeft, waarmee hij de levenspunten van zijn kameraden omhoog kan halen. Of waarmee hij uitgeschakelde Operators terug in het spel kan brengen dankzij een revive.

Bekijk Doc in al zijn glorie in de onderstaande trailer. Rainbow Six Extraction verschijnt in januari van 2022 voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.