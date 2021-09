Als je het over legendarische fighting games hebt, is het een kwestie van tijd voor Marvel vs. Capcom 2 de revue passeert. De titel is inmiddels meer dan twee decennia oud, maar een potentiële heruitgave blijft uitblinken door zijn afwezigheid. Vreemd toch, gezien we al enkele jaren bedolven worden onder tonnen remasters en remakes.

YouTuber en verstokt fighting game fan Maximilian Dood heeft dit ook gemerkt en zette eerder dit jaar de #FREEMVC2 campagne op poten. Digital Eclipse, een ontwikkelaar die ervaring heeft met het remasteren van oude Disney en Capcom projecten, was onder de indruk en toonde openbaar steun. Oftewel: een belangrijke eerste stap.

Volgens CEO Mike Mika is de campagne ook Disney en Capcom niet ontgaan. Meer zelfs, er zouden reeds gesprekken tussen beide giganten opgestart zijn, met als specifieke doel het teweegbrengen van een Marvel vs. Capcom 2 heruitgave. Een administratieve romplomp met betrekking tot copyright zou echter vooralsnog in de weg staan.

Het blijft dus even koffiedik kijken… maar wij beginnen zowaar hoop te koesteren.