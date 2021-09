Tijdens de THQ showcase doken heel wat leuke aankondigingen op van allerlei nieuwe titels. Eén daarvan was Expeditions: Rome, een strategische RPG waarin jij de rol opneemt van een Romeinse Legatus die probeert op te klimmen in de harde wereld van de Romeinse politiek.

Regisseur Jonas Waever en lead producer Sonat Ozturk van ontwikkelaar Logic Artists stellen je in de onderstaande video hun game voor en geven hierbij heel wat info over de verschillende features zoals de combat, customization en het maken van keuzes.

Expeditions Rome is momenteel in ontwikkeling voor de pc, maar een releasedatum is momenteel nog niet gegeven. Lees hieronder meer en bekijk de video waarvan sprake.

De toekomst van Rome ligt in jouw handen: wat zal jouw nalatenschap zijn?

Neem de rol van de jonge Legatus aan, wiens vader is vermoord door een onbekende politieke tegenstander. Ontvlucht Rome en stort je in een veldtocht om een Griekse opstand de kop in te drukken. Beetje bij beetje krijg je meer militaire ervaring, word je sterker in de strijd en word je de Legatus die door iedereen gerespecteerd en gevreesd wordt. In Expeditions: Rome oefen je met je acties de wil van Rome uit op het wereldtoneel, van de stralend blauwe kust van Griekenland tot de diepe bossen van Gallië. Beslis hoe mensen jou en Rome zien. Sla je onverbiddelijk hard toe of probeer je juist iets met woorden op te lossen? Omarm je de politieke nalatenschap van de Republiek of probeer je een weg te vinden in de complexe politiek van de Romeinse Senaat? Elke keuze is belangrijk. Jij beslist over het lot van het legioen, je trouwe metgezellen en Rome zelf.