Denk jij dat je het beter kan? Een supermacht aansturen als de leider van een land? Nu is die rol voor slechts weinig mensen weggelegd, maar met de komst van SuperPower III voor pc komt daar verandering in. In deze strategiegame is het de bedoeling om jouw natie van keuze naar werelddominantie te leiden.

Je zult als diplomaat moeten optreden, sociale ontwikkelingen moeten inzetten, een leger moeten opbouwen en natuurlijk de economie op gang helpen. Hoe beter je presteert, des te groter je rol op het wereldtoneel wordt. De game laat zich omschrijven als geopolitieke simulator waarin je alle vrijheid krijgt om je doelen te bereiken.

Dit kan op een subtiele en diplomatieke manier, maar ook kun je je militaire apparaat inzetten voor een oorlog. De planeet kijkt met je acties mee en al jouw beslissingen hebben direct invloed op hoe de wereld om je heen op je reageert.