De evenementen houden maar niet op, want Valve heeft een tweede editie van het Steam Next Fest aangekondigd en die gaat binnenkort al van start. Van 1 tot 7 oktober kan je namelijk genieten van livestreams, interviews met ontwikkelaars én je kan ‘honderden demo’s’ van toekomstige Steam games ontdekken.

In een korte aankondigingstrailer kunnen we al enkele van deze demo’s aanschouwen. Enkele namen zoals ‘Airhead, ‘Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy’, ‘Anno: Mutationem’, ‘Biwar Legend of Dragon Slayer’, ‘Mahokenshi’ en ‘Inscryption’ worden getoond, maar uiteraard is er nog veel meer dan dat. Bekijk de trailer hieronder.