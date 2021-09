Het was eventjes wachten na de release op de PS4 en de Nintendo Switch, maar tegen de verwachtingen in kunnen pc-gamers zich deze maand volop storten op NEO: The World Ends with You, het langverwachte vervolg op de Nintendo DS cult classic uit 2007: The World Ends with You.

Menig fan van TWEWY begon zich al zorgen te maken, vooralsnog stond de release van NEO: The World Ends with You namelijk gepland voor de zomer van 2021. Zoals we allen wel weten is gisteren de herfst ingegaan, wat waarschijnlijk de reden zal zijn geweest dat Square Enix toch nog snel even een releasedatum wilde prikken voor fans die aan het wachten waren.

Spelers kunnen 28 september aan de slag met NEO: The World Ends with You via de Epic Game Store. Weet je nog niet zeker of het spel wat voor jou is? Lees dan zeker even onze NEO: The World Ends with You review!