Nintendo kondigde afgelopen nacht een tweetal nieuwe controllers voor de Nintendo Switch aan. Een Nintendo 64 controller en een SEGA Mega Drive controller. Dit vanwege de toevoeging van games van de genoemde platformen aan Nintendo Switch Online later in oktober.

Het blijkt echter dat de SEGA Mega Drive controller in Europa anders is dan de Japanse controller. In Europa en Noord-Amerika verschijnt de controller met het standaard drie knoppen ontwerp, daar waar de Japanse versie zes knoppen kent.

De Europese controller is gebaseerd op het oorspronkelijke model dat destijds samen met de SEGA Mega Drive uitkwam. De Japanse editie is gebaseerd op de latere uitgave van de controller. Het is niet duidelijk waarom er een verschil zit tussen de controllers, aangezien de beschikbare games de extra knoppen niet gebruiken.

Dit is overigens niet de eerste keer, want toen SEGA in 2019 de SEGA Mega Drive Mini uitbracht kende de Europese controller ook drie knoppen, daar waar de Japanse zes knoppen had.