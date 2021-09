Kerbal Space Program verscheen oorspronkelijk in 2015 voor de pc. In de jaren daarna is de game ook uitgebracht voor consoles en verscheen er een Enhanced Edition. En terwijl het reeds aangekondigde vervolg voorlopig nog wel even op zich laat wachten, heeft het eerste deel nu ook de overstap gemaakt naar de huidige generatie consoles.

Uitgever Private Division en ontwikkelaars Squad en Blitworks hebben Kerbal Space Program – Enhanced Edition nu namelijk uitgebracht voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Enhanced Edition was op het gebied van de user interface en controls al geoptimaliseerd voor consoles, maar deze uitgave voor de PS5 en Xbox Series-consoles komt met meer verbeteringen. Zo kent de game een hogere framerate en een betere resolutie. Ook zijn de shaders en textures van een upgrade voorzien. Daarnaast heeft Kerbal Space Program op de PS5 en Xbox Series X|S ondersteuning voor muis en toetsenbord.

Kerbal Space Program – Enhanced Edition is voor de PS5 en Xbox Series X|S verkrijgbaar in twee versies. De standaard editie kost €39,99 en de Complete Edition (die de Breaking Ground-uitbreiding en het History and Parts-pakket bevat) gaat voor €59,99 over de digitale toonbank. Iedereen die Kerbal Space Program – Enhanced Edition al bezit voor de PlayStation 4 of Xbox One, kan gratis upgraden naar deze current-gen versie.