Nintendo kondigde vorige week twee nieuwe controllers voor de Nintendo Switch aan: een Nintendo 64 controller en een SEGA Mega Drive controller. Dit met als doel om de games van die platformen op de Nintendo Switch op een meer nostalgische manier te spelen, hoewel dat ook gewoon met de Joy-Cons kan.

Nintendo heeft in de tussentijd wat nieuwe foto’s vrijgegeven en daaruit blijkt dat beide controllers met meer knoppen komen dan aanvankelijk leek. Zo is de Nintendo 64 controller van een ZR, Home en Share knop voorzien, die aan de bovenkant van de controller zijn geplaatst. Dit samen met een een USB-C oplaadpoort en een synchroniseer knop.

De Mega Drive controller is aan de bovenkant ook voorzien van een aantal extra knoppen en opvallend is dat er een ‘Mode’ knop aanwezig is. Deze knop zat destijds enkel op de Japanse heruitgave die zes knoppen kende, dus waarom die knop nu op de Westerse replica zit is niet helemaal duidelijk.