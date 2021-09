Resident Evil 4 is ongeveer voor elk denkbaar platform uitgekomen, maar nog steeds duiken er nieuwe versies op. Resident Evil 4 VR is de volgende in de lange rij en deze game heeft nu een releasedatum gekregen.

De nieuwste uitgave van de bekende horrorgame, is de tweede – na Resident Evil VII – die in virtual reality te spelen is. Ben je geïnteresseerd in dit spel, dan kan je deze alleen spelen als je een Oculus Quest 2 in bezit hebt. Resident Evil 4 VR komt niet voor andere vr-headsets uit.

De game wordt op 21 oktober beschikbaar gesteld en om je een idee te geven van wat je te wachten staat, kan je de onderstaande video checken.