Het uitpakken van nieuwe hardware of speciale edities is en blijft een ding, zeker als een product nog niet verkrijgbaar is. Voordat het internet volgegooid wordt met Nintendo Switch OLED unboxings, is Nintendo ons voor met een eerste ‘officiële’ video.

In de video hieronder wordt het hele pakket uitgepakt en elk onderdeel wordt uitgebreid besproken. Gezien het scherm het primaire verschil is, zal veel bekend voorkomen. Desalniettemin is de video wel even leuk om te kijken, dus check het hieronder.

De Nintendo Switch OLED is vanaf 8 oktober verkrijgbaar.