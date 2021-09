Op 8 oktober verschijnt de Nintendo Switch OLED, die in juli dit jaar werd aangekondigd. Het primaire verschil ten opzichte van het oorspronkelijke model is het betere, grotere en mooiere scherm, maar de handheld is niet in staat om bijvoorbeeld games in 4K weer te geven. Zo’n Nintendo Switch blijkt echter wel in de maak te zijn, schrijft Bloomberg althans in een nieuw artikel.

Bloomberg heeft contact gehad met elf verschillende bedrijven die claimen dan hun teams in het bezit zijn van een 4K Nintendo Switch devkit. Het gaat hier om kleine en grote bedrijven en dat wereldwijd, waaronder Zynga. De verwachting is dat die handheld niet voor het einde van 2022 zal verschijnen, het duurt dus nog wel even.

Naar aanleiding van deze berichten heeft men navraag gedaan bij Nintendo, maar die ontkent alle geruchten en wilde geen antwoord geven op de gestelde vragen. Ook stelt Nintendo dat de informatie inaccuraat is, maar specificeerde daar niet bij wat precies. Tot slot stelt Nintendo geen plannen te hebben voor een nieuw Switch model naast de OLED variant.

Volgens vroege geruchten zou het OLED model ook 4K ondersteunen, maar dat is nu niet het geval. De reden is volgens iemand, die dichtbij de hardware planning van Nintendo staat, de tekorten van componenten. Het is een interessant verhaal en opvallend is ook dat Nintendo het bericht van Bloomberg openlijk op Twitter ontkracht.

“A news report on Sept. 30, 2021 falsely claims that Nintendo is supplying tools to drive game development for a Nintendo Switch with 4K support. To ensure correct understanding among our investors and customers, we want to clarify that this report is not true. We also want to restate that, as we announced in July, we have no plans for any new model other than Nintendo Switch – OLED Model, which will launch on October 8, 2021.

De toekomst zal ons leren of er inderdaad aan een 4K model gewerkt wordt of niet. Voor nu moeten we het met de Nintendo Switch OLED doen die volgende week vrijdag uitkomt.