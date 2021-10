Week in, week uit kun je gratis games claimen in de Epic Games Store en dat zal volgende week niet anders zijn. Zoals gebruikelijk maakt Epic Games de aanstaande gratis game ruim op tijd bekend, zo ook deze week. Vanaf 7 tot en met 14 oktober zal PC Building Simulator gratis aangeboden worden.

Deze game vervangt Europa Universalis IV, die nog tot 7 oktober beschikbaar is. In de game zul je jouw eigen droom pc kunnen bouwen, zoals de titel van de game al doet vermoeden. Klinkt misschien wat gek voor een simulator, maar het is best geinig als we de onderstaande trailer even bekijken.