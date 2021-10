Als je deze week in GTA Online duikt, dan kan het lonen om Lamar te helpen zijn imperium verder uit te breiden. Dit doe je via de Contact Missions en momenteel leveren die driedubbele GTA$ en RP op, wat het dus behoorlijk lucratief maakt. Daarnaast laat Rockstar weten dat de klassieke Adversary modi als Sumo, Inch By Inch, Keep the Pace en Offense Defense tijdelijk terugkeren.

Ben je meer van de Jobs? Dan keren Sea Races en Parachuting Jobs weer terug. Dit stelt je ook in staat om de ‘Numero Uno’ Trophy/Achievement eindelijk vrij te spelen, dat via deze jobs te doen valt. De GTA Online update omvat echter meer en dat hebben we weer op een rijtje gezet.

Driedubbel GTA$ en RP bij alle Land Races

Dubbel GTA$ en RP bij Offense Defense Adversary Mode

Dubbel GTA$ bij Time Trials

Car Meet Prijsrit: Emperor Vectre

Test Track Voertuigen: Dinka Jester RR, Annis Euros en Vapid Dominator ASP

Lucky Wheel Podiumvoertuig: De Übermacht Rebla GTS

50% korting op alle Hydraulics verkrijgbaar bij Benny’s Original Motor Works

25% korting op alle Auto Shop Upgrades en Aanpassingen

Natuurlijk ontbreekt het ook deze keer niet aan kortingen op voertuigen, zie het overzicht:

Bravado Youga Classic – 40% korting

Progen Itali GTB – 30% korting

Itali GTB Custom – 30% korting

Willard Faction – 30% korting

Faction Custom Donk – 30% korting

Albany Manana – 30% korting

Manana Custom – 30% korting

Pfister Comet – 30% korting

Comet Retro Custom – 30% korting

Annis Euros – 30% korting

Declasse Tulip – 40% korting

Ter afsluiting profiteer je nog van wat bonussen als je je Social Club-account koppelt aan Prime Gaming. Dat levert ook deze week weer een bonus van GTA$100K op en de Dinka RT3000 is met 35% korting verkrijgbaar. De Lampadati Casco is met 65% korting verkrijgbaar.