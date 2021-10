Nintendo heeft een nieuwe trailer vrijgegeven voor Mario Party Superstars, waarin we de recent onthulde speelvelden Yoshi’s Tropical Island en Horror Land te zien krijgen, alsook een hoop nieuwe minigames.

In de game zijn meer dan 100 verschillende minigames aanwezig, die we ook in eerder uitgegeven games binnen de franchise al gezien hebben. Zo zien we Mushroom Mix-Up en Shy Guy Says aan bod komen en men brengt een ode aan Super Mario 64, waarbij de speler het gezicht van Mario kon uitrekken in het titelscherm met de minigame genaamd Face Lift. Deze keer is het echter wel het gezicht van de kwaadaardige Bowser, die je op verschillende manieren kan uitrekken.

Naast online multiplayer bevat de game ook een lokale optie en de mogelijkheid om op dezelfde console samen te spelen. Mario Party Superstars verschijnt, naast een hoop andere games, op 29 oktober 2021 exclusief voor de Nintendo Switch.