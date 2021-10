EPOS heeft vandaag een nieuwe generatie headsets aangekondigd onder de noemer H6PRO. Het gaat om een tweetal varianten die aangeboden worden voor een adviesprijs van € 179,-. Het primaire verschil tussen de twee modellen is dat de ene variant een open back heeft en de ander een closed back.

Aan de basis van deze nieuwe headsets ligt de GSP 600-serie, die nu ontwikkeling ziet in twee modellen. De closed back is deels gericht op de meer competitieve speler, daar waar de open variant meer voor het casual publiek is. Op die manier tracht EPOS twee soorten gamers te voorzien in hun audiobehoeftes.

Beide headsets zijn geschikt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.