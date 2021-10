Capcoms COO Haruhiro Tsujimoto laat in gesprek met Nikkei weten dat ze zich in de toekomst meer op de pc als platform gaan richten, en dat het zelfs het hoofdplatform gaat worden voor aankomende games. De Japanse ontwikkelaar toonde bijvoorbeeld tijdens de afgelopen Tokyo Game Show uitgebreid de pc-versie van Monster Hunter Rise.

Tsujimoto zegt dat de pc een grote drijfveer is achter globale verkoopcijfers. Zo gaat Resident Evil VII jaarlijks nog steeds zo’n miljoen keer over de digitale toonbank. Daarnaast is er een stijging geweest in pc-spelers in Japan, met name tijdens de pandemie. Diezelfde pandemie zorgt volgens Haruhiro ervoor dat ze in Japan ook anders naar een pc zijn gaan kijken, ondanks dat mobiele games nog altijd enorm populair zijn in het land van de rijzende zon.

The pandemic is changing the way people look at PCs. Smartphones are convenient, but their screens are small, and their touch panels are difficult to operate, so they are not suitable for home working or school classes. I think PCs will be the next big thing after smartphones.’