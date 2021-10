Gisteren berichtten wij al over een gerucht aangaande de games, die zouden worden toegevoegd aan PlayStation Now. Nu heeft PlayStation middels het officiële PlayStation Blog de PlayStation Now games van oktober bekendgemaakt en het blijkt inderdaad dat het eerdere gerucht klopt.

Het is een goede maand voor PlayStation Now abonnees, want zij kunnen namelijk vanaf vandaag aan de slag met maar liefst zeven nieuwe titels. De zeven PlayStation Now games van oktober 2021 zijn:

The Last of Us: Part II (beschikbaar tot 3 januari 2022)

Fallout 76

Desperados III

Final Fantasy VIII Remastered

Yet Another Zombie Defense

Victor Vran: Overkill Edition

Amnesia: Collection

Een goed gevulde maand dus zoals je kan zien met een diverse mix aan games uit verschillende genres, maar let er wel op dat The Last of Us: Part II maar voor een gelimiteerde tijd beschikbaar zal zijn. Voor de PlayStation Now abonnees onder ons, welke game uit de update van deze maand wil jij het graagst spelen?