Vandaag werd het allerlaatste Super Smash Bros. Ultimate personage aangekondigd en het is niemand minder dan Sora uit de Kingdom Hearts franchise. Daar hield het Kingdom Hearts nieuws echter niet op voor fans van de Disney en Square Enix cross-over, Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue en Kingdom Hearts II zijn namelijk ook aangekondigd voor de Nintendo Switch.

Fans smeken al tijden om een Switch editie van deze populaire franchise en alhoewel er nog geen datum bekendgemaakt is, weten we nu wel dat we de games uiteindelijk kunnen verwachten. Nintendo laat weten dat de spellen alleen op de Switch te spelen zullen zijn via cloudtechnologie, verwacht dus geen fysieke uitgave of dat je de games zonder internetverbinding zal kunnen spelen.

Kingdom Hearts fans zijn vandaag dus verwend met de aankondiging van Sora en de Kingdom Hearts games op de Nintendo Switch, maar hoogstwaarschijnlijk kunnen we binnenkort snel nog meer nieuws verwachten. Op 28 maart viert Kingdom Hearts namelijk z’n 20-jarige jubileum, iets waar Tetsuya Nomura groot voor uit lijkt te willen pakken.