Super Smash Bros. Ultimate heeft het meest uitgebreide roster aan personages ooit binnen de franchise. Misschien is het wel een van de meest indrukwekkende die we ooit binnen het fighting genre hebben gezien, mede dankzij de hoeveelheid licenties en verschillende personages uit verschillende franchises.

Nu is dan eindelijk bekend wie het allerlaatste personage is die het al grote roster voor de laatste keer zal uitbreiden: Sora uit de Kingdom Hearts franchise. Dit is het laatste personage van de tweede fighter pass en daarmee komt er een einde aan de uitgebreide ondersteuning qua extra content voor de game.

Sora zal op 18 oktober 2021 aan Super Smash Bros. Ultimate worden toegevoegd en hieronder bekijk je de trailer. Ook zullen de laatste Mii fighters te koop zijn, waaronder Doom Slayer/Doomguy.