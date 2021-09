Special | Het laatste Super Smash Bros. Ultimate DLC personage is..? – Niemand kan ontkennen dat het roster van Super Smash Bros. Ultimate zeer indrukwekkend is. Niet alleen is het een regelrecht drama voor Nintendo om zoveel licenties rond te krijgen met verschillende bedrijven, er is geen Super Smash Bros. deel dat zo uitgebreid is als Ultimate. Toch wel het meest ultieme pakket wat Masahiro Sakurai ons voor heeft weten te schotelen. Zo is dit roster door middel van twee vechterspassen uitgebreid, maar er is echter nog een zaak af te ronden. De tweede en tevens laatste vechterspas mist nog één personage! Wie zou dit kunnen zijn? Gezien Sakurai meerdere malen heeft aangegeven dat het hier bij zal blijven, moet er met een knaller van een personage afgesloten worden. Wie kan dit zijn? Van ons enkele suggesties.

Goku

De eerste die we noemen is er één die het meest onwaarschijnlijk is: Goku. Goku is razend populair op het internet en op vele fora smeken mensen om Goku uit Dragon Ball Z in Super Smash Bros. Ultimate te zien. Sakurai heeft hier een keer commentaar op gegeven en uitgesloten dat dit gerealiseerd wordt. De Super Smash Bros. franchise behelst namelijk enkel personages die van origine afkomstig zijn uit games. Goku is afkomstig uit een animeserie en daarmee heeft Sakurai deze hoop bij de fans uit het raam gegooid. Jammer, want Goku is een zeer tof personage en zou prima in Super Smash Bros. passen.

Master Chief & Doom Slayer

Halo is de franchise die de eerste Xbox toch wel heeft meegeholpen om op de kaart gezet te worden. Master Chief kan je gerust de mascotte van Xbox noemen en is daarom een zeer belangrijk personage van Microsoft voor Xbox gamers. Een beetje gamer kent de groene astronaut wel, dus aan populariteit geen gebrek. Gezien de banden tussen Microsoft en Nintendo dik in orde zijn, kan een klein dealtje hier wel voor gesloten worden. Gezien Halo Infinite in deze periode – wanneer het nieuwe personage komt – uitkomt, kan een kleine promotie op deze manier ook geen kwaad.

DOOM is tegenwoordig ook een franchise die zich thuis voelt bij Microsoft. Van de shooters is DOOM er een die nog langer bestaat dan Halo, dus DOOM representeren in Super Smash Bros. Ultimate zou het plaatje wel compleet maken. Er zit hier een kleine maar aan. Doom Slayer doet zeer extreme dingen met zijn vijanden, dus hem zo los zien gaan op een Link of Donkey Kong, zou voor heftige taferelen zorgen. Gelukkig weet Sakurai wel waar hij mee bezig is, dus het gore fest zal tot een minimum beperkt worden. De vele snufjes en vaardigheden van onze slachter uit de hel, zouden qua gameplay een leuke toevoeging zijn.

Scorpion & Sub-Zero

Een van de fighting franchises die al erg lang meegaat en ook ontzettend populair is, is het kindje van Ed Boon: Mortal Kombat. Mortal Kombat 11 is ook de bestverkochte fighting game tot op heden en het lijkt eigenlijk om deze reden al niet meer dan logisch te zijn om deze franchise in Super Smash Bros. Ultimate te vertegenwoordigen. Scorpion en Sub-Zero lijken niet alleen erg op elkaar, maar hebben beiden ook een flink arsenaal aan vaardigheden die prima ingezet kunnen worden om de andere fighters te lijf te gaan. Gezien Street Fighter, Tekken en zelfs Fatal Fury (SNK) allen al in de game zitten met een personage, lijkt Mortal Kombat met een Scorpion en Sub-Zero eigenlijk niet meer dan logisch.

Fortnite guy

Fortnite is hoe je het wendt of keert een populaire game. Met uiterst veel verschillende gezichten uit verschillende games, heeft het puur op het representatie aspect van de gaming franchises, wel iets weg van Super Smash Bros. Ultimate. Ook Epic probeert van meerdere franchises verschillende gezichten in de game te verwerken in de vorm van onder andere skins. Veel personages uit het Marvel universum zijn de revue inmiddels gepasseerd, ook Star Wars en populaire series hebben een verschijning gehad. Dit naast verschillende game franchises, zoals Street Fighter met Ryu en Chun-Li. Het kan daarom best zijn dat Fortnite guy de laatste plek van de vechterspas zal innemen.

Solaire of Astora

FromSoftware Games wordt op handen gedragen door gamers. Niet heel gek, want vooral de eerste Dark Souls liet zien hoe origineel het concept van veel doodgaan eigenlijk is. Dit eerste deel uit een reeks van drie, bevat een zeer geliefd personage. Onze goede vriend Solaire, lid van de Warrior of Sunlight convenant, heeft een fascinatie voor de zon en zou er graag een willen vinden voor hemzelf. Hij biedt jou als speler in de game misschien wel de meest populaire emote in gaming: Praise the sun! Met zijn zwaard en schild kan hij zich goed verzetten tegen het kwaad, maar ook zijn Faith zorgt ervoor dat hij de Lightning Spear kan gebruiken of andere miracles, die hij tot zijn beschikking heeft. Deze vent heeft nog wel meer in zijn mars, dus laat Mario hem maar oproepen voor wat knokhulp in de game. De Amiibo is er al, dus ja….

Nero of Vergil

Hier leeft de ondergetekende mee met de rest van het internet. Het moment dat we geconfronteerd werden toen Dante uit Devil May Cry als een Mii Fighter zijn intrede deed in Super Smash Bros. Ultimate was zeer pijnlijk. Maar gelukkig bestaat er nog een kans dat twee andere prominente personages uit de franchise hun opwachting zullen maken. Nero stond in de schijnwerpers in Devil May Cry 4 en biedt door zijn Devil Arm veel gameplay mogelijkheden. Ook Vergil is als tweelingbroer van Dante niet weg te denken. Stel je eens voor, een CGI-trailer waarin we Vergil kunnen zien vechten met Sephiroth. De magische zwaarden, het teleporteren en de razendsnelle hakbewegingen lijken mooie antwoorden te zijn op de vele zwaardvechters in de game. Of misschien dat Dante er toch als volwaardige vechter in komt?

Sora

Kingdom Hearts III was een uiterst mooie game om te zien. Maar er is meer dan alleen het derde deel. De hele franchise heeft op een originele manier de magie van Disney verwerkt in een… zeer ingewikkeld verhaal. Enfin, populair is de serie zeker en ook Sora kan behoorlijk wat toffe moves uit zijn mouw schudden. Je typische magische aanvallen ondersteunen het zwiepen en zwaaien van de verschillende keyblades die Sora hanteert in de Kingdom Hearts games. Het zou perfect in Super Smash Bros. Ultimate passen. Maar hiervoor moet je een mooie deal sluiten, zodat bepaalde Disney figuren een opwachting kunnen maken in Super Smash Bros. Ultimate in de vorm van Spirits. Het zal geen goedkope deal worden met Square Enix, maar fans zullen er erg blij mee zijn.

Van de twee vriendelijke partners, Rayman of 2B

De banden tussen Ubisoft en Nintendo zijn dik in orde. De franchise van Mario + Rabbids Kingdom Battle doet het erg goed en inmiddels is er al een tweede deel onderweg. Gezien de mooie samenwerking tussen de twee bedrijven zou het wel eens mogelijk kunnen zijn dat een oud personage weer in de schijnwerpers zal komen te staan. Om precies te zijn: Rayman, die vooral vroeger bijna als een mascotte van Ubisoft gezien kon worden. Uit de actiegame Nier Automata zou ook 2B haar opwachting kunnen maken. Niet alleen heeft Platinum Games een goede verstandhouding met Nintendo (Bayonetta 3 is exclusief bijvoorbeeld), de Nier franchise heeft een behoorlijke aanhang. Zeker als het gaat om de OST, die valt namelijk behoorlijk in de smaak bij de fans en 2B kan ook op een zeer elegante manier een gevecht aangaan.

Zo, dit is een kleine selectie uit personages uit verschillende games, waarvan wij hopen dat zij de laatste plek zullen innemen als slotpersonage voor Super Smash Bros. Ultimate. Zo zijn er natuurlijk veel meer opties (Crash Bandicoot of weer iemand uit Fire Emblem), dus mocht iemand nog een favoriet personage hebben die wij niet genoemd hebben, voel je vrij om het hieronder in de comments te zetten. Het zou ook leuk zijn om dan je visie te delen over hoe de uitwerking van dit personage eruit zou moeten zien in Super Smash Bros. Ultimate.