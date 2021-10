Het laatste deel in de serie van PlayStation icoon Sly Cooper stamt alweer uit 2013, maar de geruchten gaan rond dat deze stelende wasbeer misschien weer zijn staf zal oppakken. Althans, als we Nick Baker van Xbox Era mogen geloven.

Voor iedereen die een PlayStation 2 heeft gehad, zal de naam Sly Cooper niet vreemd in de oren klinken. Sly was namelijk een van de grote drie PS2 platformers samen met Ratchet & Clank en Jak and Daxter, en het was het tweede spel ooit van geliefd PlayStation Studios studio Sucker Punch Productions, die nu natuurlijk het meest bekend staan om Ghost of Tsushima.

Het valt te betwijfelen of een nieuw Sly Raccoon spel van Sucker Punch Productions zal komen, het vierde en laatste deel in de serie werd namelijk ontwikkeld door Sanzaru, de studio die ook verantwoordelijk is voor de HD collectie van Sly op de PlayStation 3. Wat we met grote zekerheid kunnen zeggen, is dat Sanzaru in ieder geval niet een nieuwe Sly Raccoon zal ontwikkelen, Sanzaru werd in 2019 namelijk gekocht door Facebook.

Een nieuwe Sly game met Sucker Punch aan het roer lijkt daarentegen ook vrij onwaarschijnlijk, na het succes van Ghost of Tsushima is het logischer dat de ontwikkelaar zijn middelen in andere projecten steekt. Ook vanwege het feit dat Sucker Punch tot op heden altijd maar aan een game op een moment werkt.

Nick Baker komt wel vaker met geruchten zoals recentelijk een gerucht rondom een nieuwe inFAMOUS game, wat nog een titel is die uit de keuken van Sucker Punch komt. Neem dit gerucht dus met een korreltje zout.