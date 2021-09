De laatste inFAMOUS is alweer uit 2014, toen Second Son uitkwam een half jaar na de release van de PlayStation 4. Sindsdien hebben we, afgezien van de First Light uitbreiding, niets meer van de franchise vernomen. Er bestaat echter een kans dat er in het geheim aan een nieuw deel gewerkt wordt.

Het domein voor de franchise is namelijk van een update voorzien, wat ofwel kan betekenen dat Sony dat uit voorzorg doet of dat er aan een nieuw deel gewerkt wordt waardoor het domein weer relevant is geworden. Met het oog op de PlayStation Showcase aanstaande donderdag is de timing echter wat opvallend.

Vooralsnog is het afwachten of er iets met inFAMOUS gedaan gaat worden, maar heel misschien krijgen we donderdag een aankondiging.