Tijdens de Nintendo Direct van 24 september jongstleden werd de spirituele opvolger van Chocobo Racing aangekondigd voor de Nintendo Switch, genaamd Chocobo GP. We krijgen steeds meer info over de game en weten intussen ook dat het spel minstens 20 verschillende racers zal bevatten om uit te kiezen.

Dit nieuws werd aangekondigd door Akihiko Maeda, de game director van Chocobo GP, bij de Square Enix Showcase tijdens de Tokyo Game Show 2021. Maeda liet weten dat de volledige lijst karakters op een later moment onthuld zal worden, maar gelukkig kunnen we al een aantal bekende personages spotten in de trailer van de game, zoals Final Fantasy IX’s Vivi en Steiner, summons en monsters zoals Gilgamesh, Ramuh en Behemoth, en natuurlijk niet te vergeten: Fat, Mecha en de normale Chocobo!

In de presentatie werden ook een aantal game mechanics onder de loep genomen, zoals abilities die personage specifiek zijn en magie als Fira, Doom, Aero en MBarrier. Als je inmiddels aan een nieuwe kartracer toe bent, lijkt Chocobo GP in ieder geval een vermakelijke keuze te worden. Vooral voor Final Fantasy fans! Square Enix heeft laatst ook nog gameplaybeelden gedeeld, die je hier kan bekijken mocht je deze nog niet gezien hebben.