Rainbow Road, wie kent deze zeer gevreesde en vooral gevaarlijke baan uit Mario Kart niet? Het pas aangekondigde Chocobo GP had sowieso al veel weg van Nintendo’s arcade kartgame, maar nu blijken de banen ook wel heel erg op elkaar te lijken!

In de onderstaande video zien we meer van de algemene gameplay, personages, power-ups en ook de banen, waarbij van alles fout kan gaan. De game is aangekondigd voor een release in 2022, vooralsnog exclusief voor de Nintendo Switch.