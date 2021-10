Dit najaar mogen we een gloednieuwe handheld verwachten en het betreft hier natuurlijk niet de Nintendo Switch OLED, maar de Steam Deck van Valve. Zoals we wel vaker zien met nieuwe hardware, wordt ook dit apparaat zorgvuldig uit elkaar gehaald. Dit om geïnteresseerden een kijkje onder de motorkap te geven.

De teardown video hieronder is door Valve zelf in elkaar gezet en komt gelijk met een waarschuwing: doe dit niet zelf. Duidelijk en na deze video is daar ook geen reden meer voor, gezien Valve het nauwkeurig doet. De Steam Deck kent ook geen componenten die vervangen kunnen worden, dus de handheld uit elkaar halen is sowieso niet zinvol.

De Steam Deck zal vanaf december geleverd worden aan de mensen die de handheld als eerste besteld hebben. Een specifieke datum is nog niet bekend.