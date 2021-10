Het wordt zo langzaamaan tijd om Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition officieel aan te kondigen, want er lekt steeds meer van deze bundel. Nu zijn de logo’s van elk afzonderlijk deel uitgelekt.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition is in Zuid-Korea al voorzien van een leeftijdscategorie en GTA forum-gebruikers wisten achter het Trophy artwork van het spel te komen. Diezelfde groep heeft nu ook de logo’s van de drie games opgedoken. Deze check je hieronder.