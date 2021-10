Wie Rockstar voor de gek probeert te houden weet niemand, maar toch blijft een officiële aankondiging van de GTA: The Trilogy nog steeds uit. Naast de gebruikelijke geruchten, is de remaster ook reeds door verschillende classificatiebureaus gecertificeerd. Daar komt nu weer iets nieuws bij, want het ontwerp van de Trophies in de collectie staat, met dank aan de GTA forums, inmiddels ook online. Daarnaast is de Rockstar Launcher van een update voorzien, die ook naar de trilogie verwijst.

Volgens de geruchten komt GTA: The Trilogy in november uit. Stel je verwachtingen echter bij, want het zijn remasters en geen remakes. Tenminste, dat is wat er wordt beweerd. Vermoedelijk gaat het om een port van de bestaande PlayStation 4 versie, zonder dat daar echt veel nieuws aan gedaan is. De collectie zal volgens Kotaku uitkomen voor de PlayStation 4 en 5, Xbox One, Xbox Series X|S en Nintendo Switch. In 2022 zullen daar iOS, Android en pc bij komen.