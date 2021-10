Er gaan al geruime tijd geruchten dat er remasters onderweg zijn van Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City en Grand Theft Auto: San Andreas. Gisteren dook de GTA Trilogy ook op bij de Zuid-Koreaanse ratinginstantie, dus lijkt een officiële aankondiging zeer binnenkort te volgen. Dit zal volgens Kotaku wel moeten gebeuren, want de collectie komt volgens hen in november van dit jaar uit.

Kotaku heeft tot nu toe altijd gelijk gehad over de GTA trilogie, dus het lijkt haast een zekerheid dat de bundel inderdaad in november uitkomt. De collectie zal volgens hen dan uitkomen voor de PlayStation 4 en 5, Xbox One, Xbox Series X|S en Nintendo Switch. In 2022 zullen daar iOS, Android en pc bij komen.