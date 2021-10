Er gaan al even geruchten rond een Grand Theft Auto trilogie die Rockstar in de maak zou hebben voor verschillende platformen. Dit zou een heruitgave van GTA III, GTA: Vice City en GTA: San Andreas betreffen, maar een officiële aankondiging is tot op heden nog niet gedaan.

De geruchten worden nu weer aangewakkerd, want er is een registratie van ‘Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition’ opgedoken bij de Zuid-Koreaanse ratinginstantie. Deze aanvraag is ingediend door Take-Two Interactive, gesitueerd in de Verenigde Staten, zo lezen de aanvullende details.

Kortom, nu deze registratie een feit is, is ook deze uitgave min of meer een zekerheid. Nu nog even de officiële aankondiging afwachten.