Rockstar Games zou werken aan remasters van Grand Theft Auto III, Vice City en San Andreas, zo lieten recente geruchten doorschemeren. Daarbij konden we ook melden dat deze remasters als trilogie gepland stonden voor oktober of november later dit jaar en dat voor diverse platformen. De vraag is echter of dat klopt, als de trilogie überhaupt bestaat.

Bekend insider Tom Henderson meldt nu namelijk dat de trilogie mogelijk pas later komt. Volgens zijn informatie komt deze trilogie namelijk niet in oktober of november uit, maar pas ergens in 2022. Volgens andere geruchten had deze uitgave eerder dit jaar al moeten verschijnen, maar het is meermaals uitgesteld vanwege de pandemie, waardoor ook een release dit najaar niet zeker is.

Verder zou het zo zijn dat Rockstar zich momenteel richt op de consoleversies, de pc en mobiele versies zouden dan sowieso pas volgend jaar verschijnen. Of het klopt weten we niet, Rockstar Games heeft immers niets officieel aangekondigd tot op heden.