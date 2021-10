Rockstar Games heeft weer bekendgemaakt wat GTA Online spelers de komende dagen te doen hebben als het ze gaat om extra beloningen. Zoals elke andere week is er immers weer een update uitgerold en de focus ligt ditmaal op Special Cargo Sell Missions en allerlei races.

Daarnaast laat Rockstar weten dat een paar teruggekeerde Adversary modi nog tot 21 oktober te spelen zijn. Dit zijn: Sumo, Keep the Pace, Offense Defense en Inch by Inch. Deze werden vorige week al toegevoegd, maar nu is er een dubbele beloning op Inch by Inch van toepassing.

Alle andere details hieronder op een rijtje:

Dubbel GTA$ en RP bij Special Cargo Sell Missions, evenals alle VIP Work & Challenges

Driedubbel GTA$ en RP bij alle Rockstar Created Air Races and Stunt Races

Car Meet Prize Ride: scoor een Karin Calico GTF wanneer je je in de Top 2 plaatst in een LS Car Meet Series Race gedurende 6 opeenvolgende dagen

Nieuwste Test Track Voertuigen: de Pfister Growler, Vapid Dominator GTT en Dinka RT3000

Het Lucky Wheel Podiumvoertuig van deze week is de Nebula Turbo

Uiteraard zijn er ook weer verschillende kortingen waar je van kunt profiteren en dat zetten we eveneens op een rijtje:

50% korting op alle Hydraulics

Special Cargo Warehouses – 35% korting

Executive Offices – 40% korting

Lampadati Komoda – 30% korting

Coil Brawler – 40% korting

Truffade Nero/Nero Custom – 30% korting

Karin Sultan/Sultan RS – 30% korting

Declasse Voodoo/Voodoo Custom – 30% korting

Voor Prime Gaming leden die hun Social Club koppelen aan hun account: zij krijgen deze week een GTA$100K bonus voor het spelen van de game. Verder kunnen zij de Dinka RT3000 met 35% korting aanschaffen. Op de Lampadati Casco geldt voor hen een korting van 65%.