Je vraagt je vast wel af in hoeveel talen Kratos ‘BOY!’ zou kunnen roepen. Het antwoord op die vraag is ‘heel wat’, want Santa Monica Studio heeft een bericht gepost waarin ze alle beschikbare talen even op een rijtje zetten.

Als ware polyglot zal Kratos dertien talen kunnen spreken (twee ervan zijn echter varianten van elkaar) en daarnaast zijn er nog negen andere talen te vinden die enkel op het tekstuele gedeelte van de game toegepast kunnen worden (waaronder het Nederlands). Bekijk de volledige lijst hieronder.

Full Localization [Voice Over + Text]

Arabic

English

French

German

Greek

Italian

Japanese

Polish

Portuguese [European]

Portuguese [Brazilian]

Russian

Spanish [European]

Spanish [Latin American]

